"¾åÇ¼"¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î°­¤·¤­´·½¬¤Ê¤Î¤«¡¼¡¼¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤âÀåË¯±Ô¤¯ÍÍ¡¹¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡Ê53¡Ë¤Ë¤â¡¢"Æ±¶È¼Ô"¤«¤é¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÏÂÅÄ¥¢¥­»ÒÀï¡¹¶²¡¹¡Ä¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤¬¡Ö¤´°Õ¸«ÈÖ¡×²¼Ñî¾å»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤ÏÃÝ»³¤¬23Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡×¤Ç¡¢ÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£ÃÝ»³¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÂç¹¥¤­¡×¤È¤·¤¿