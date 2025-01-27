サラリーキャップ導入への議論も過熱か今オフに大型補強を続け、巨大戦力となっているドジャースに他球団が反発し、2026年オフにロックアウトが起きる可能性を米メディアが報じている。一方、ドジャースのスタン・カステンCEOは“乱獲”との批判に対して「これは球界にとって非常にいいことだ。疑いはない」と反論した。ドジャースは今オフ、2度のサイ・ヤング賞に選ばれたブレイク・スネル投手、大谷翔平キラーとして知られる