加世田梨花【写真：浜田洋平】THE ANSWER

陸上ファン驚きの結婚発表「お相手にびっくり」加世田梨花の投稿に祝福の声

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 陸上の名門・名城大出身で、陸上YouTuberでもある男子長距離の小林歩
  • 先日、加世田梨花と「結婚しました!!」という動画をアップした
  • ファンからは「陸上界のビッグカップル!」など祝福の声が殺到している
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