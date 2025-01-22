中居正広（52）が引き起こした女性トラブルの影響が日に日に大きくなっている。世間では被害女性が「示談金を得ながら守秘義務を守っていない」との批判も巻き起こっているが、この問題について専門家に聞くと……＊＊＊【写真】「ふざけてるわけじゃないんだよね…？」中居正広の声明を発表した“公式サイト”がゆる過ぎるあまりにシュールな実際の画面を見る騒動後、被害女性に対して「1億円近い示談金を得ていながら守