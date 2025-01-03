愛知県庁＝2023年3月愛知県は3日、同県安城市のスーパー「イトーヨーカドー安城店」で販売されたしらす干しのパックに、フグとみられる稚魚が混入していたと発表した。運営するイトーヨーカ堂は、2日に同店で販売した計41パックを自主回収している。これまでに健康被害の報告はない。県によると、見つかったのは体長約2センチのフグとみられる稚魚1匹。購入した客から同店へ連絡があり判明。3日に自主回収の届け出があった。