お笑いコンビ、サンドウィッチマン伊達みきお（50）が11月30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。コンビ20周年でロンドンを訪れた際のエピソードを明かした。2人は米国ロサンゼルスでの単独ライブを控え、この日の放送は録音とした上で、海外での話で盛り上がった。伊達は「ロンドンで僕ら単独ライブ20周年やった時も、ジャパンセンターっていうお