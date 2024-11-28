【エルサレム共同】レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラは27日、声明で「（イスラエルに対する）抵抗の道を歩み続ける」と表明、パレスチナ支援も継続するとした。イスラエルとの停戦には触れなかった。ロイター通信によると、ヒズボラが声明を出すのは停戦発効後初めて。レバノン軍は27日、ヒズボラの影響力が強い同国南部で政府による統治強化のため、国連レバノン暫定軍（UNIFIL）と連携して部隊の展開を始めたと発表した。