「高額」「即金」などをうたい犯罪の実行役をさせる「闇バイト」――。首都圏を中心に「闇バイト」との関連が疑われる強盗傷害事件などが相次ぎ、連日のように報道されている。そのような中、SNSで注目を集めたのは山口県光市にある「光警察署」だ。市の名前を冠しているのだが、「闇」とは逆の「光」と付くため、「闇バイトの対義語」「闇バイトに強そう」などと話題となったのだ。さらに、光市市内でも「闇バイト」に関連すると