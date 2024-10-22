「民放と同じような番組を作る意味はない」放送番組のネット配信が「必須業務」となったNHKでは、来年度後半をめどに同サービスを始める準備が進んでいる。先頃、そのネット受信料が地上契約と同額の月額1100円に設定されると発表されたのだが、当の局内では驚くべき“蓄財”がなされており……。【前後編の後編】＊＊＊【写真12枚】NHK・中川安奈アナの「何も着てない」疑惑の一枚Instagramには“体のラインくっきり”な「