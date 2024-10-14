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小泉内閣の誕生に加担してしまった…森永卓郎氏が「人生最大の後悔」語る

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 森永卓郎氏が小泉内閣の誕生を「人生のなかで最大の後悔」と語っている
  • バブル期に企業がテーマパークを建設すると、融資が焦げ付いたという
  • 不動産担保金融の仕組みを崩壊させ、不良債権処理を断行するといいと森永氏
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