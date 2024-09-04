NECは、公共施設などにおける入場時の混雑緩和の実現に向けて、生体認証技術により立ち止まることなく一度に多人数を認証するシステムを2024年9月に日本、アメリカ、シンガポールを中心にグローバルで販売を開始すると明らかにした。●1分間に100人のリアルタイム認証を実現インバウンド需要の急増を背景に、空港をはじめとする交通機関やアミューズメント施設などの公共施設の利用者が増加しており、混雑緩和に向けた施設拡張や増