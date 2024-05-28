バレーボール男子日本代表で、来季からＶリーグ「サントリー・サンバーズ」に移籍することを決めた高橋藍（２２）が２８日、午前１０時から都内で入団会見に臨んだ。高橋は日体大在学中の２１年１２月からイタリア１部・セリエＡでプレー。２３−２４年シーズンはモンツァで主力として活躍して、チームの準優勝に貢献していた。背番号１２の来季の新ユニホームに袖を通した高橋は「２４−２５年シーズンから日本でプレーするこ