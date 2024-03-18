新型コロナ禍をはさんで、最近ペットを飼っている方が増えています。人間とは違う性質のため、ペットに驚かされることも多いようです。3月15日放送のＣＢＣラジオ『北野誠のズバリ』のおたよりテーマ「ちょっと驚きました」には、ペットに関するエピソードが寄せられました。北野誠と氏田朋子が投稿を紹介します。