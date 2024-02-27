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エアショー観覧、中国人観覧客「門前払い」に怒り エアバスが謝罪

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • あるエアショーでの航空機メーカー・エアバスの対応が、中国で問題視された
  • エアバス側が観覧客に「中国とロシア国籍者は搭乗できない」と発言したそう
  • エアバス側は謝罪し、残りの期間は中国人が搭乗できるようにしたと説明した
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