米カリフォルニア州に住む30代の女性が日本時間先月31日、Instagramでユニークな親指を披露したところ、英ニュースメディア『LADbible』が取り上げて話題となっている。女性は片側の親指の途中から、小さな別の親指がしっかりと生えているのだった。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】カリフォルニア州サンフランシスコに住むルーイさん（Louie）は、片手の親指が2本ある母指多指症である。多指症といっても様