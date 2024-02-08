あなたはいくつ当てはまる？“カラダのSOS”7つのサイン。うなじに、太い一本ジワがある？手鏡を使い、合わせ鏡で自分のうなじを確認してみよう。うなじにシワが入っていない。（2点） 横一文字のシワが、かすかに入っているのが見える。（1点） 横一文字のシワが、深く入っているのが見える。（0点） 【SOSサイン＆対策】シワがある人は無意識のうちに猫背姿勢になっているかも。猫背姿勢の人は必要以上にアゴを上げるので、首