立憲民主党の米山隆一衆院議員（56）が7日、X（旧ツイッター）を更新。自民党の麻生太郎副総裁の発言などに対する国際政治学者の三浦瑠麗氏（43）の発言に異を唱えた。三浦氏は6日、自身のXで、「ミス日本2024」に出場したウクライナ出身モデル椎野カロリーナさん（26）の不倫を報じた「週刊文春」の記事を貼り付け、「『身持ちの固さは大和なでしこの美質』って誰が書いたの？編集会議に女子がいて、誰も何も言わなかったんだ。へ