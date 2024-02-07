注目される飛行機「ペット同伴」2024年の年明けを襲った能登半島沖地震は、正月ムードだった雰囲気を一転して変えた。さらに、1月2日には、東京の羽田空港で日本航空の旅客機と海上保安庁の飛行機が滑走路で追突炎上する事故が起きた。この事故は、前日の能登半島地震と同様に韓国でも速報で伝えられた。残念なことに海上保安庁側は6人中5人の犠牲者を出した。一方の日本航空機側は死者を一人も出すことなく事故機からの脱出に成功