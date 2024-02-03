今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ST発酵食品祭】枝豆納豆』というずんだあいさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）枝豆で納豆作ったのだ (ご注意)動画は9月に撮影しました。投稿時期だと納豆作りはちょっと厳しい……﻿【ST発酵食品祭】枝豆納豆投稿者のずんだあいさんが、枝豆を発酵させて納豆を作ります。用意したのは北海道産の冷凍枝豆と山形県産のだだちゃ豆。枝豆の種類による味の