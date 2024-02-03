「東海オンエア」しばゆー（30）との離婚騒動で話題を集めている、ユーチューバー・あやなん（30）が、3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。セカンドパートナーに関する批判を一蹴した。あやなんは、自身のインスタグラムで、セカンドパートナー・歩さんとの2ショットや、歩さんが子供を抱いた写真などを投稿。また、歩さんの手料理などもアップするなど、ストーリーズで幸せそうな日々を公開していた。これに、ネット