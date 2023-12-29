パドレスのダルビッシュ有投手（37）が29日、音声配信プラットフォームアプリ「stand.fm」を更新。「ダルビッシュの言いたい放題」ライブを行い、今年3月のWBCでともに戦った侍ジャパンのメンバーとのやり取りについて明かした。ダルビッシュは来季からパドレスで同僚となる松井裕樹について「松井くんはメッセージやり取りしてました」と明かし「その（契約が決まる）前にサンディエゴで会ってるんです。パドレスの球場見に来