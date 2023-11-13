ロサンゼルス郡のロバート・ルナ保安官/Damian Dovarganes/AP（ＣＮＮ）米カリフォルニア州ロサンゼルス郡保安官事務所の現旧職員の４人が、６日〜７日にかけての２４時間の間に相次いで自殺した。この話を聴いた元警官のオマール・デルガド氏は、分かると思ったと振り返る。「いってみれば圧力鍋のようなもの。少しずつ蒸気を抜かなければ、いずれ大きな爆発を起こして終わる」デルガド氏は、２０１６年６月１２日にフロリダ州オ