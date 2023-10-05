◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５×―４阪神（４日・神宮）阪神・岡田彰布監督が原辰徳監督に辛口の惜別メッセージを残した。今季最終戦でサヨナラ負けの後に事実を確認すると「（原監督と試合を）やりたいとかやりたくないとかじゃなくて、勝負やんか。思い出なんか、ないわ」とあっさり。互いに勝負の世界に生きるからこそ、中途半端なねぎらいを避けた。１学年下の原監督とは大学日本代表で３番・原（東海大）、４番・岡