◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年7月24日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が前半戦最後となる甲子園での巨人戦でサンテレビの中継ゲストを務めた。1ゲーム差をつけて阪神が単独首位の形で迎えた3連戦。1点リードで9回を迎えた阪神・才木浩人が2死三塁からダルベックに勝ち越し2ランを浴びた。フォークを打たれ、マウンドにひざまづく才木の姿に、岡田顧問は「何で真っすぐで行かんかったのか。フォークを打