「全国高校野球選手権・第９日」（１４日、甲子園球場）大会本部は、台風接近に伴う天候不良が予想されるため、大会第９日の全試合でクーリングタイムを設けないことを発表した。今大会から導入されているクーリングタイム。大会本部は「原則的に全試合に適用するが、気象状況によって判断で取りやめることができる」と規定しており、それに基づいた形となった。