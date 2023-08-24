「第105回全国高等学校野球選手権記念大会」（夏の甲子園）決勝が23日に行われ、慶応義塾高校（神奈川）が激戦を制し、107年ぶりの優勝を果たした。元プロ野球選手・清原和博氏の元妻で、慶応義塾高校のメンバーの次男・勝児選手の母であるモデル・亜希が24日、日本テレビ系情報番組『DayDay.』（月〜金前9：00）にコメントを寄せた。【写真】似てる？雑誌表紙を飾った清原和博氏の次男・勝児103年ぶりに決勝に進んだ慶応は