人生100年時代、生き甲斐を見つけて元気に生きている人も多くいます。今回取材したのは、熊本市中央区のマクドナルド下通店で清掃スタッフとして働く本田民子さん（90歳）。なんと、マクドナルドの女性クルーの中で最高齢だといいます。そんな本田さんに、お話を伺いました。マクドナルドで働いて23年。毎日が感謝の連続「23年前、前の仕事を定年退職した頃で、そのとき67歳。『また働きたいな』と娘に言ったところ、マクドナルド