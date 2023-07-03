ガンダムシリーズ第1作目『機動戦士ガンダム』（1979年）の舞台となる一年戦争中のヨーロッパ戦線にフォーカスをあてた、新作オリジナルアニメーション『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』が制作されることが決定した。あわせてティザーPVが公開された。【動画】すげぇ…迫力！公開された『ガンダム 復讐のレクイエム』新作映像本作は3D制作ツール「Unreal Engine5（アンリアル・エンジン5）」を使用し、世界配信向けに全6