東京・銀座の高級腕時計店で仮面姿の男３人組に多数の腕時計が奪われた強盗事件で、直後に東京都港区内の建物へ侵入した疑いで現行犯逮捕された男４人は、いずれも横浜市在住の１６〜１９歳で高校３年生やアルバイトらだったことが９日、分かった。警視庁は４人が強盗に関与した疑いがあるとみて調べている。現場で５人の目撃情報があり、１人が逃走中の可能性がある。事件は８日午後６時１５分ごろに発生。目撃者が撮影した動