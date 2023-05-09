人気ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、34）が9日に公式YouTubeチャンネルを更新し、自身がプロデュースしたカップ麺に関する動画を投稿した。ヒカキンは4月27日に“夢”だったというカップ麺をプロデュースしたことを発表。「今回、僕の強い希望もあり、製造には日清食品さんにご協力いただきました。23年5月9日から順次発売です。全国のセブンイレブンさんの店舗で販売となります。『みそきん』濃厚味噌ラーメンが278円（
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