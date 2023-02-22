近畿高校サッカー選手権決勝に進出していた神戸弘陵サッカー部は２１日、公式ツイッターを更新し、決勝の日程が２年生の修学旅行と重なるため、決勝を辞退することを発表した。決勝は２３日に橿原公苑陸上競技場で開催される予定で、神戸弘陵と履正社が対戦する予定だった。不戦勝で履正社が優勝となった。神戸弘陵はツイッターで「この度、神戸弘陵サッカー部は近畿大会決勝が２年生の修学旅行と日程が重なるため、決勝を辞退