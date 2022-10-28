人気グループ・King ＆ Princeの平野紫耀が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『クロサギ』（毎週金曜後10：00）の第2話が、28日に放送された。【場面カット】”刑事”神志名が…黒崎に急接近第2話は、今回の黒崎（平野紫耀）の敵は、「心」を利用した詐欺。探偵の川中幹夫（新納慎也）に「好きな人と出会わせる」と言われ契約を結んだ被害者・江本美知留（八木莉可子）から話を聞いた黒崎は、法の目をかいくぐり金銭を奪うシロ