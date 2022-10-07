米プロレス団体ＷＷＥに所属していたサラ・リーさんが３０歳で死去した/From Sara Lee/Instagram（ＣＮＮ）米プロレス団体ＷＷＥとの契約を競うリアリティー番組「タフイナフ」の２０１５年優勝者、サラ・リーさんが死去した。母親がＳＮＳに投稿した声明で明らかにした。３０歳だった。母親は声明で、「私たちのサラ・ウェストンが神の元に旅立ったことを沈痛の思いで報告する」と説明。「皆ショックを受けていて、諸々の手配はま