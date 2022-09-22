JR埼京線の車内で女性にわいせつな行為をしたとして30代の男が逮捕されました。警視庁は男が、女性に対する集団痴漢行為に便乗したとみています。強制わいせつの疑いで逮捕されたのは埼玉県川口市の契約社員、加藤義郎容疑者（34）で今月15日の朝、赤羽駅から池袋駅を走行中のJR埼京線の最後尾の車両で、会社員の女性（20代）の下着の中に手を入れた疑いがもたれています。警視庁によりますと、女性は数人の男に囲まれ痴漢被害を受