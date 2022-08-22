お笑いユニット「ダチョウ倶楽部」の公式ツイッターアカウントが22日に更新され、この日発表された「2022年7月度ギャラクシー賞月間賞」で7月19日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！『ダチョウ倶楽部を考えようSP』」が選出されたことへの感謝をつづった。ギャラクシー賞は放送批評懇談会が日本の放送文化の質的な向上を願い、優秀番組・個人・団体を顕彰するため1963年に創設。批評活動の一環とし、自主的に番組を推奨する
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