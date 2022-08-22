ユーチューバーのHIKAKIN（ヒカキン、33）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。プライベートジェットを貸し切って日本縦断1人旅を行ったと報告した。ヒカキンは「人生最大級に忙しい」という今夏の自分へのご褒美として大奮発し、1日の乗車料金が1000万円という超豪華プライベートジェットでの旅行を決断。5時半に雨の東京を車で出発し、午前7時には8座席ある広々としたプライベートジェットで羽田空港を出発した。2