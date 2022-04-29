ＮＡＴＯのストルテンベルグ事務総長/Kenzo Triboullard/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）北大西洋条約機構（ ＮＡＴＯ）のストルテンベルグ事務総長は２８日、「何カ月、何年も続く」可能性がある戦争でＮＡＴＯはロシアの侵攻に対抗するウクライナを支援する準備ができていると述べた。ベルギーの首都ブリュッセルでストルテンベルグ氏は「制裁を科し、ウクライナに経済支援だけでなく軍事支援も行うことで、（ロシアのプーチン）大統
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