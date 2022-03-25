3月は入学、就職、転勤などにより転出・転入が増え、賃貸物件市場がにぎわう。だが、物件によっては貸し主が借り主を細かくチェックするケースもあり、希望の部屋を借りられない人もいる。貸す側はどんな基準を設けているのか。業界の事情に精通する老舗不動産会社の代表に聞いた――。写真＝iStock.com／Jelena83※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Jelena83■「貸す側」が圧倒的有利…賃貸物件の審査の中身とは「まず、都