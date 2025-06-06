株式会社CREAVEクリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題の解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、7月4日(金)20時よりクリエイター向けのセミナー スペシャルイベント 「どんな環境でも自然光を再現できる！ライティング撮影 実況解説講座」をオンラインにて開催します。2025年7月4日（金）にSnapmartスペシャルイベント「どんな環境