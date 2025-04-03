¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
INSTYLE GROUP³ô¼°²ñ¼Ò³ô¼°²ñ¼ÒBounty of Life¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊ¼£ÅµÌÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÀ©¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ØProvision¡Ù¤Ë¡¢4·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥êー¥á¥Ë¥åー¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Provision¤Ï¡¢´°Á´²ñ°÷À©¡¦¾Ò²ðÀ©¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£²ñ°÷ÍÍ¤ò´Þ¤á¤ÆËè²ó4Ì¾ÍÍÊ¬¤Î¤´°û¿©Âå¤ò¡¢·î³Û²ñÈñ¤ÇÏÅ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ°÷ÍÍ¤Ï·î¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£