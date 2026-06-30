【Mac】Xcodeのキャッシュを削除しても大丈夫？安全に削除する方法と注意点
開発者の方にとって、Xcodeは日々の業務に欠かせないツールです。しかし、使い続けるうちに数十GB、場合によっては100GBを超えるキャッシュが蓄積し、アプリの起動や動作が遅くなる原因になります。本記事では、Xcodeキャッシュの概要から、削除しても問題がないのか、そして安全に削除する具体的な方法までを詳しく解説します。
株式会社Dr.Buhoは、6月30日（火）、Mac向けクリーナーアプリ「BuhoCleaner」の最新版を公開しました。今回のアップデートでは、Macのクリーニング機能をさらに強化し、不要ファイルの検出精度や削除効率を向上。
Xcodeのキャッシュとは
Xcodeのキャッシュとは、プロジェクトのビルドを高速化するために、Xcodeが自動的に生成・保存する一時ファイルの総称です。具体的には、以下のようなデータが含まれます。
- 派生データ（Derived Data）：ビルド時に生成される中間ファイル。プロジェクトのインデックス、ビルドログ、コンパイル済みオブジェクトなどが格納されます。
- シミュレータキャッシュ：iOSシミュレータの実行時に作成される一時ファイルや、各シミュレータデバイス用の設定・コンテンツです。
- プロジェクトビルドキャッシュ：プロジェクトごとに生成されるビルド中間生成物で、'~/Library/Developer/Xcode/DerivedData' 以下に保存されます。
- アーカイブファイル：アプリのアーカイブ時に作成される一時ファイル群です。
これらのキャッシュは、通常の使用では目に見えませんが、長期間の利用や複数プロジェクトの開発を行うことで、ストレージを圧迫する大きな要因となります。
Xcodeのキャッシュを削除しても大丈夫？
結論から言えば、Xcodeのキャッシュは削除しても基本的に問題ありません。キャッシュはあくまで一時ファイルであり、削除した場合でも、次回のビルド時に必要なファイルは自動的に再生成されます。
ただし、以下の点に注意してください。
- キャッシュ削除後、初回ビルドに通常より時間がかかる場合があります。これはキャッシュが再構築されるためで、一時的な現象です。
- 誤ってプロジェクトのソースコードや重要な設定ファイルを削除してしまうリスクを避けるため、手動削除の際は削除対象のフォルダを正確に特定する必要があります。
- シミュレータのキャッシュを削除すると、シミュレータ上のアプリデータも消去されるため、テスト用データが必要な場合は事前にバックアップを検討してください。
つまり、正しい手順でキャッシュのみを削除する限り、Xcode本体やプロジェクトファイルに悪影響はありません。一方で、誤ったフォルダを削除すると、macOSのファイルシステムに不具合が生じる可能性もあります。
Xcodeのキャッシュを安全に削除する方法
Xcodeのキャッシュは手動で削除することも可能ですが、ターミナルコマンドを実行したり、ビルドフォルダの整理、シミュレータのコンテンツと設定のリセット、派生データ（Derived Data）の削除など、複数の操作が必要になります。
また、「移動」メニューから「フォルダへ移動」を選択し、「/private/var/folders」と入力してXcode関連のキャッシュファイルを探し、削除する方法もあります。しかし、この方法はシステムファイルを直接操作するため、十分な知識がない場合はおすすめできません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354071/images/bodyimage1】
誤って必要なファイルを削除すると、Xcodeが正常に動作しなくなるだけでなく、macOS全体に問題が発生する可能性もあります。実際に、誤操作によってmacOSの再インストールが必要になったケースもあります。
株式会社Dr.Buhoは、6月30日（火）、Mac向けクリーナーアプリ「BuhoCleaner」の最新版を公開しました。今回のアップデートでは、Macのクリーニング機能をさらに強化し、不要ファイルの検出精度や削除効率を向上。
Xcodeのキャッシュとは
Xcodeのキャッシュとは、プロジェクトのビルドを高速化するために、Xcodeが自動的に生成・保存する一時ファイルの総称です。具体的には、以下のようなデータが含まれます。
- 派生データ（Derived Data）：ビルド時に生成される中間ファイル。プロジェクトのインデックス、ビルドログ、コンパイル済みオブジェクトなどが格納されます。
- シミュレータキャッシュ：iOSシミュレータの実行時に作成される一時ファイルや、各シミュレータデバイス用の設定・コンテンツです。
- プロジェクトビルドキャッシュ：プロジェクトごとに生成されるビルド中間生成物で、'~/Library/Developer/Xcode/DerivedData' 以下に保存されます。
- アーカイブファイル：アプリのアーカイブ時に作成される一時ファイル群です。
これらのキャッシュは、通常の使用では目に見えませんが、長期間の利用や複数プロジェクトの開発を行うことで、ストレージを圧迫する大きな要因となります。
Xcodeのキャッシュを削除しても大丈夫？
結論から言えば、Xcodeのキャッシュは削除しても基本的に問題ありません。キャッシュはあくまで一時ファイルであり、削除した場合でも、次回のビルド時に必要なファイルは自動的に再生成されます。
ただし、以下の点に注意してください。
- キャッシュ削除後、初回ビルドに通常より時間がかかる場合があります。これはキャッシュが再構築されるためで、一時的な現象です。
- 誤ってプロジェクトのソースコードや重要な設定ファイルを削除してしまうリスクを避けるため、手動削除の際は削除対象のフォルダを正確に特定する必要があります。
- シミュレータのキャッシュを削除すると、シミュレータ上のアプリデータも消去されるため、テスト用データが必要な場合は事前にバックアップを検討してください。
つまり、正しい手順でキャッシュのみを削除する限り、Xcode本体やプロジェクトファイルに悪影響はありません。一方で、誤ったフォルダを削除すると、macOSのファイルシステムに不具合が生じる可能性もあります。
Xcodeのキャッシュを安全に削除する方法
Xcodeのキャッシュは手動で削除することも可能ですが、ターミナルコマンドを実行したり、ビルドフォルダの整理、シミュレータのコンテンツと設定のリセット、派生データ（Derived Data）の削除など、複数の操作が必要になります。
また、「移動」メニューから「フォルダへ移動」を選択し、「/private/var/folders」と入力してXcode関連のキャッシュファイルを探し、削除する方法もあります。しかし、この方法はシステムファイルを直接操作するため、十分な知識がない場合はおすすめできません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354071/images/bodyimage1】
誤って必要なファイルを削除すると、Xcodeが正常に動作しなくなるだけでなく、macOS全体に問題が発生する可能性もあります。実際に、誤操作によってmacOSの再インストールが必要になったケースもあります。