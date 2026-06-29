チャットでデータ検索・ダウンロードできる新サービスを試験公開します！

一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会

G空間情報センター（https://front.geospatial.jp/）は、国、地方公共団体、研究機関、民間企業などが保有する地理空間情報を集約・共有し、誰もが活用できる環境を提供する国内最大級の地理空間情報の流通プラットフォームです。防災、まちづくり、インフラ管理、研究開発、ビジネスなど、さまざまな分野で活用されるオープンデータや地理空間情報を提供しています。

G空間情報センタートップページ

このたびG空間情報センターでは、より簡単にデータをご利用いただけるよう、チャットによるデータ検索・ダウンロード機能の提供を2026年6月29日から試験公開いたします。

これまでのようにデータセット名やキーワードを入力して検索するだけでなく、

「災害関連のオープンデータを探したい」

「PLATEAUの3D都市モデルをダウンロードしたい」

「〇〇市の法務省登記所備付地図データをダウンロードしたい」

といった普段の会話に近い文章で、目的のデータを検索できるようになります。

また、検索結果から関連するデータをまとめてダウンロードすることも可能となり、必要なデータをより効率的に取得できます。

チャットでデータを検索している事例

■ご利用にあたって

G空間情報センターのトップページのチャット欄に検索、ダウンロードしたいデータを、上記の例にあるとおり自然言語で指定してください。

なお、本サービスでは、多くの利用者の皆様に安定してご利用いただくため、ダウンロード可能なファイル数に利用区分ごとの制限を設けています。

ログインしていない場合

・ データの検索はできますが、ファイルのダウンロードはできません。ダウンロードしたい場合はログインしてください。

ログインしている場合

・ 検索されたファイルのダウンロードができますが、試験版はファイル数の制限があります。

・ G空間情報センターの各種機能もご利用いただけます。

ユーザーをまだ作成していない方は、この機会にぜひ無料のユーザー登録・ログインのうえ、ご利用ください。

ユーザー登録はこちらから

https://front.geospatial.jp/usermanager/signup

今後のサービス開始時期や詳細な利用方法につきましては、改めて本サイトにてご案内いたします。また、試験期間中に一時的にサービスの停止可能性がある事をご了承ください。

■連絡先

一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会

お問い合わせはこちらのページから

https://front.geospatial.jp/inquiry/

※お問い合わせ分野は「その他」でお願いします。