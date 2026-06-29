株式会社マレットジャパンは、2026年7月16日(木)に「マレットジャパン アートオークション」を開催いたします。

ライブ配信型オンラインオークション《M-Live Auction》と会場での競りを行う通常オークション《Sale#260716》の2セール同日開催です。

総出品作品212ロットの中から、注目作品をご紹介します。





注目作品として、世界的な人気を誇る浮世絵を代表する絵師・葛飾北斎による《冨嶽三十六景 相州七里濱》、20世紀フランスを代表する画家ラウル・デュフィによる海辺の風景画《Le casino rose》、国際的な人気と評価を誇る草間彌生によるハイヒールをモチーフとした立体作品および、2025年にマレットオークションで同作品のオークションレコードを更新した《上海南瓜》、ポップアートの先駆者アンディ・ウォーホルによるキャンバス作品《Campbell's Soup Box (Onion)》、そして戦後日本を代表する抽象芸術家・篠田桃紅による大型作品など、多彩なラインナップを取り揃えました。





マレットジャパン 7月オークション





カタログ表紙を飾るのは、Lot 104 ラウル・デュフィによる《Le casino rose (Le casino de la Jetee Nice)》です。

ラウル・デュフィは、20世紀前半のフランスを代表する画家の一人として知られています。鮮やかな色彩と軽快な筆致による表現で高く評価され、南フランスの海辺の風景やヨットレース、競馬場などを描いた作品は、現在でも世界中のコレクターから高い人気を集めています。

本作は1920年代後半に制作された油彩作品で、南フランス・ニースの海辺のカジノが描かれています。1920年代は、デュフィが独自の様式を確立した重要な時期にあたります。軽やかな筆致と透明感のある色彩は、彼の成熟した表現をよく示しています。画面奥には地中海の穏やかな海景が広がり、デュフィ特有の明るく開放的な世界観が表現されています。





マレットジャパン 7月16日オークションカタログ





Lot 25 アンディ・ウォーホルによる《Campbell's Soup Box (Onion)》も、本オークションの注目作品のひとつです。

アンディ・ウォーホルは、戦後アメリカ美術を代表するポップアートの先駆者として知られています。マリリン・モンローの肖像やブリロ・ボックスなど、大衆文化や日用品を題材とした作品によって、それまでの芸術観を大きく変えた20世紀を代表するアーティストです。

1986年に制作された本作は、ウォーホルを代表する「キャンベル・スープ缶」シリーズのイメージを用いたキャンバス・アクリル、シルクスクリーン作品です。鮮やかな色彩と大胆なコントラストによって構成された画面には、日用品を芸術へと昇華させたウォーホルの表現が凝縮されています。親しみのあるモチーフを用いながらも強い視覚的インパクトを生み出しており、ウォーホルとポップアートの魅力を感じさせます。





「Lot 50 葛飾北斎 相州七里濱；「富嶽三十六景」より 木版」





オンライン限定オークション《M-Live Auction》も同日に開催いたします。

児玉幸雄、ジャン・カルズー、マリー・ローランサン、間部学による肉筆作品をはじめ、ジェームズ・リジィの人気作品も出品されます。

また、パブロ・ピカソ、ベルナール・ビュフェ、草間彌生、ゲルハルト・リヒター、ダミアン・ハースト、村上隆、名和晃平による版画・マルチプル作品など、国内外の著名作家による多彩な作品を取り揃えました。

オンライン入札により、外出先からでもオークションにご参加いただけます。





●オンラインカタログ

オンラインカタログは、当社HPのトップページまたはISSUUにて、どなたでもご覧いただけます。

ISSUU： https://issuu.com/mallet_japan

ご入札に際して、下見会ならびにWEB上のコンディションレポートにおいて作品状態をご確認くださいますよう、お願いいたします。









●オンライン同時入札(ONLINE LIVE BIDDING)について

マレットジャパンでは自社開発のシステム、オンライン同時入札(ONLINE LIVE BIDDING)を導入しております。

PC/スマートフォンを通じて外出先でも気軽にオークションにご参加いただけます。

オンライン会員への登録後、オークション開催日ごとに参加申請が必要です。申請は各セール前日の18時まで承っております。





オークション参加に際し、まずはマレットジャパンHPから無料会員登録をお願いいたします。HPからの電話入札申込みは7月14日(火)18時まで、書面入札・オンライン同時入札の参加申請は7月15日(水)18時まで受け付けております。

マレットジャパンのSNSアカウント(Instagram／X／Facebook／LINE)では最新情報を随時更新中。





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●オークション詳細

開催日 ： 2026年7月16日(木)

開催時間 ： M-Live Auction 12時開始予定

マレットオークション近現代アートセール#260716 15時開始予定

下見会日時 ： 2026年7月10日(金)10:00～18:00 ※追加開催

2026年7月13日(月)10:00～18:00

2026年7月14日(火)10:00～18:00

2026年7月15日(水)10:00～14:00

※下見会最終日は終了時間が異なりますのでご注意ください。

会場 ： マレットジャパンオークションハウス

所在地 ： 東京都千代田区麹町1-3-1 ニッセイ半蔵門ビル1F

会社HP ： https://mallet.co.jp/

お問い合わせ： info@mallet.co.jp





マレットジャパン





●会社概要

マレットジャパンは日本有数の美術品専門オークション会社です。

近代から現代の美術品を中心に扱い、東京の自社会場で年間5-6回のオークションを開催しています。

2005年創業時から国内でいち早く海外マーケットの拡大を実現し、国内はもちろん欧米からアジアまで世界各国でお客様と大切な絆を築き上げてきました。

今後も当社は「公正かつ誠実」という経営理念のもと、誇りを持って「確かなもの」をお届けしてまいります。