フリーズドライ食品の製造・販売を手がける株式会社コスモス食品（本社：兵庫県三田市、CEO：圓井康輔）は、ジュピターショップチャンネル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：小川吉宏）が運営するテレビショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」にて、７月１日（水）16時より放送予定の番組に３回目となる出演が決定いたしました。

このたびの放送では、『しあわせいっぱい 超合わせおみそ汁詰め合わせ 7種35食セット』をご紹介いたします。本商品は全国から厳選した8種類の味噌を独自にブレンドした「超合わせ味噌」を使用し、7種類のおみそ汁を詰め合わせた全35食のセットです。 ショップチャンネルでの過去2回の放送では、いずれも完売となるなど、多くのお客様からご好評をいただきました。手軽に本格的な味わいを楽しめることが支持され、今回で3回目の放送を迎えます。 おみそ汁のラインアップには、ねばねば野菜、海峡わかめ、ほうれん草、白ねぎ、炭火焼なす、きのこ、あおさなど人気具材を取り揃えました。その日の気分や食事に合わせてお選びいただけるため、ご家庭用としてはもちろん、離れて暮らすご家族への贈り物としてもご利用いただいています。

商品概要

しあわせいっぱい 超合わせおみそ汁詰め合わせ 7種35食セット セット内容： ねばねば野菜のおみそ汁 海峡で育ったわかめのおみそ汁 緑が広がるほうれん草のおみそ汁 甘とろっ 白ねぎの鶏仕立ておみそ汁 炭火かほる焼なすのおみそ汁 日本の採れたてきのこのおみそ汁 伊勢湾で育ったあおさの薫るおみそ汁 （各5食） 希望小売価格：5,660円（税込） ショップチャンネル限定価格：4,980円（税込） 内容量 ：294.5g

＜こだわり1＞ 独自開発のフリーズドライ技術「ニコニコ製法®」 『しあわせいっぱい』のおみそ汁シリーズは、素材の持つ美味しさを最大限に引き出すために、独自開発のフリーズドライ技術「ニコニコ製法®」で仕上げています。具材と味噌をそれぞれ別々に調理し、最適な方法でフリーズドライすることで、お湯を注いだ瞬間に、野菜のシャキシャキ感やダシの繊細な香り、具材のふっくらとした食感まで、素材の良さを際立たせています。 ＜こだわり2＞ 全国から集めた8種類の味噌を独自ブレンド「超合わせ味噌」 「いろいろ採ろう、日本の発酵食」をコンセプトに、全国の数ある味噌蔵などから選び抜いた8種の味噌を独自にブレンド。全国各地で育まれた味噌を一杯に詰め込みました。家庭ではなかなかできないひと手間を加えたおみそ汁です。さらに、「炭火かほる焼なすのおみそ汁」「日本の採れたてきのこのおみそ汁」は、通常使用している味噌ではなく、「超合わせ味噌」を使用した本セット限定の特別仕様です。このセットでしか味わえない、おいしさをぜひご賞味ください。

また、今回の放送もコスモス食品・CMO（マーケティング統括責任者）の圓井大輔がゲストとして出演し、本商品の魅力や製法へのこだわりをご紹介させていただきます。ぜひこの機会に、「しあわせいっぱい」シリーズのおいしさをご体感ください。

オンエア情報

放送日時：2026年7月1日（水）16時～ 60分間放送予定 放送局 ：ショップチャンネル

会社概要

株式会社コスモス食品 設立：1969年（昭和44年）12月 代表者名：圓井康輔 事業内容：フリーズドライ食品の製造・販売

株式会社コスモス食品は1969年に兵庫県三田（さんだ）市で設立。「宇宙・自然の恵みを宇宙・自然の力で活かす（全活循環）」を企業理念にフリーズドライ食品の製造を行っています。多くのエネルギーを必要とするフリーズドライ技術を活用する中で、地球にも優しい食品づくりをするために、工場のシステムの見直しや排熱の再利用、太陽熱・水の循環活用、真空凍結乾燥機の研究など、エネルギーの効率化を図り、生産過程で発生するCO2排出量の削減にも取り組むことでエネルギーの循環も実践しています。

https://www.cosmosfoods.co.jp/