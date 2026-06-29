【調査レポート】既存クライアントの60％が新人・若手研修でAIを活用

株式会社BOTANICO

既存クライアントを対象に「新人・若手研修におけるAI活用に関する調査」を実施しました。

その結果、回答企業の60％が「新人・若手研修でAIを活用している」または「可能なら活用したい」と回答しました。

本調査では、新人教育や若手社員育成におけるAI活用の現状と今後の活用意向について調査しました。

【調査結果サマリー】

新人・若手研修でAIを活用している、または活用したい企業は60％

調査の結果、回答企業の60％が、

・AIを活用している

または

・可能なら活用したい

と回答しました。

一方で、40％は、

・社内でAI活用ノウハウが不足している

・教育方法が確立されていない

・どこから導入すべきかわからない

と回答しました。

【背景：企業研修にも広がるAI活用】

近年、生成AIの普及により、企業研修の現場でもAI活用が進み始めています。

特に、

・文章作成

・情報収集

・企画立案

・マーケティング分析

・議事録作成

・業務マニュアル作成

など、新人・若手社員が日常業務でAIを活用する機会が増えています。

一方で、

・AIリテラシー教育が追いついていない

・活用ルールが整備されていない

・教育担当者の負担が大きい

といった課題も見られます。

そのため、AIを活用した実践型研修へのニーズが高まっています。

【BOTANICOの考察】

今回の調査結果から、企業ではAIを単なる業務効率化ツールではなく、

・新人教育

・若手社員育成

・業務習得の高速化

・実践的なマーケティング教育

に活用したいというニーズが高まっていることが分かりました。

特にマーケティング業務では、AIを活用することで情報収集や企画立案、コンテンツ制作などの学習スピード向上が期待されています。

一方で、AIだけでは判断力やコミュニケーション力は身につかないため、「AI活用」×「実践経験」を組み合わせた育成体制が重要になると考えられます。

【BOTANICOの取り組み】

BOTANICOでは、

・AI活用研修

・SNSマーケティング研修

・生成AI活用講座

・マーケティング実践研修

・内製化支援

などを通じて、企業の人材育成とマーケティング力向上を支援しています。

今後もAIを活用した実践型研修を提供し、中小企業の人材育成を支援してまいります。

【調査概要】

・調査期間：2026年5月20日～2026年6月20日

・調査機関（調査主体）：株式会社BOTANICO

・調査対象：株式会社BOTANICOの既存クライアント

・有効回答数：5件

・調査方法：既存クライアントへのアンケート調査

・集計方法：回答者のうち「AIを活用している」「可能なら活用したい」と回答した割合を利用として算出

・調査項目：新人・若手研修におけるAI活用に関して