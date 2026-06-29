新東通信の共創クリエイティブブティック「GINZA CREATIVO」のECD 岸仲 真が、法政大学ビジネススクールで特別講義を実施

株式会社新東通信

株式会社新東通信（本社：東京都中央区、愛知県名古屋市、代表取締役社長：谷鉃也）が展開する共創クリエイティブブティック「GINZA CREATIVO」のエグゼクティブクリエイティブディレクター（ECD）である岸仲 真が、法政大学ビジネススクールにて特別講義を行いました。当日は、“テクノロジー時代のITマーケティング「現場の実感」戦略”をテーマに、最前線のマーケティング視点に基づいた講義を展開しました。

左から 法政大学ビジネススクール 大学院イノベーション・マネジメント研究科 大塚 有希子准教授、新東通信 岸仲 真

グローバル規模でテクノロジーが急速に進化する一方で、人口減少のフェーズに突入している日本のマーケット。講義では、従来のITマーケティングにおける「教科書的な戦略」だけでは捉えきれない新たな兆しについて、日々の現場で感じるリアルな実感をもとに、「ITの再定義」「CPA（顧客獲得単価）の高騰」「AIの時代」という3つの切り口から解説しました。

■現場で実感する3つの変化

「ITの再定義」においては、スマートフォンの普及によりリアルな出来事そのものがデジタル体験へとトランスフォームする現代において、顧客接点の価値がさらに高まっていることを指摘。これに伴い、アウターブランディングのみならず、企業のインサイドを固めるインナーブランディングの重要性も増している現状が語られました。

次に「CPAの高騰」については、縮小する日本市場でターゲティングを先鋭化させるほど競争が激化するリスクに言及しました。AIによる顕在層の刈り取りにとどまらず、未顧客層へアプローチするクリエイティブ戦略や、独自の差別化と普遍性を両立させる「Massive Transformative Purpose（MTP：広大な変革目的）」の必要性を訴えました。

最後に「AIの時代」の到来を受け、検索のゼロクリック率が6割を超える現状において、AIの信頼を勝ち得るための情報発信が不可欠であると説明。オウンドメディアやアーンドメディアを通じてデジタル上にいかに良質な情報資産を蓄積し、有利な局面を作り出すかという、これからのコミュニケーション戦略の核が示されました。

■受講生からの温かいコメント

法政大学ビジネススクールでの講義風景

講義終了後、受講した学生からは「最新マーケティングの動向が非常に興味深かった」「独自性のある思想を多くの人が自分事化できる普遍的なメッセージへと広げる考え方が印象に残った」「同じ業界に身を置く一人として、深い洞察に基づいた実践的な内容を拝聴でき刺激になった」といった、熱意あるコメントが数多く寄せられました。

■エクゼクティブクリエイティブディレクター（ECD） 岸仲 真

ブランド開発から戦略、プロモーションまでトータルにプロデュース。銀座の街おこし、SDGsプロモーション等に参画。

AD STAR、毎日デザイン広告賞、朝日広告賞、ACC、電通広告賞、ADC賞等。

一般社団法人 メイシス地域創生研究会プロジェクトメンバー。ACジャパン広告学生賞選考委員。

■GINZA CREATIVOについて

銀座に根を下ろして40年以上になる新東通信は、銀座の共創プレイヤー同士を結びつける触媒（カタリスト）として、10年以上続く街ぐるみイベントの「銀座街バル」や国内最大級のファッションとデザインの祭典「東京クリエイティブサロン銀座エリア」を仕掛けてきました。

GINZA CREATIVOは、銀座の文化を継承し発信していくために、銀座料飲組合、地域団体や自治体、松屋銀座などの商業施設のサポートも受けながら、すべてのステークホルダーとより良い共創を生み出します。地域に密着し活動されているラジオ局、中央エフエムにも賛同いただき、新たな取り組みも計画しています。

共創クリエイターには東京ADC賞やカンヌライオン国際広告祭デザイン部門 など国内外多数の受賞歴があるアートディレクター/クリエイティブディレクター/グラフィックデザイナーの小杉 幸一氏や、カンヌライオン国際広告祭や国内外の数多くの受賞歴があり、さまざまな審査員歴もあるクリエイティブディレクター/コピーライターの渡辺 潤平氏、アンバサダーにはABC「朝だ！生です 旅サラダ」旅サラダガールズも務めた（2015～2023）Space Craft所属 広瀬 未花氏らも参画。

INZA CREATIVOは銀座の良き文化を継承しながら、新しいチャレンジを仕掛け続けるクリエイティブ集団です。にも賛同いただき、新たな取り組みも計画しています。

■株式会社新東通信について

「何かおもろいことないか」を行動原理に活動する広告会社。

アジア‧アジアパラ競技大会、東京クリエイティブサロン、銀座街バル、愛‧地球博、名古屋シティマラソン等、数々の地方創生事業に取り組み、SDGsに資する活動を行っています。広告を超え、未来のビジネスへ。”おもろいこと”を原動力に、地域を元気にして、世界を前へと押し進める事業グロース‧エージェンシー。

代表者 ：代表取締役社長 谷 鉃也

東京本社 ：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル（総合受付2F）

名古屋本社：愛知県名古屋市中区丸の内 3-16-29

事業概要 ：総合広告事業、地域創生事業、SDGs事業、リテールメディア事業、展示会事業、インフルエンサー事業、デジタル事業、PFI事業、スペイン事業等

URL：https://www.shinto-tsushin.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社新東通信 GINZA CREATIVO

担当：岸仲

Email：m.kishinaka@shinto-tsushin.co.jp