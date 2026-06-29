近畿大学経営学部（大阪府東大阪市）キャリア・マネジメント学科教授 峰滝和典ゼミは、令和8年（2026年）7月5日（日）、東大阪市指定文化財の旧河澄家にて、地域の子どもたちを対象に、「たなばた工作&コンサート」を開催します。 【本件のポイント】 ●経営学部の峰滝ゼミが、地域の子どもたちを対象に短冊・ミニ笹竹づくりとコンサートを行うイベントを開催 ●東大阪市にある歴史的文化財「旧河澄家」を地域コミュニティ活性化の場として活用 ●学生は地域イベントの企画・運営を通じて、コミュニティ形成を学び、地域活性化への貢献をめざす 【本件の内容】 経営学部の峰滝ゼミは、東大阪市指定文化財「旧河澄家」の指定管理者である株式会社アスウェル（大阪府羽曳野市）と連携し、平成27年（2015年）から、「地元の再認識と文化の発信」を目的に、旧河澄家のPR活動と地域コミュニティ活性化を図るイベントを定期的に開催しています。 今回は「たなばた工作&コンサート」と題して、地域の子どもたちを対象にした交流イベントを開催します。大きな笹への短冊飾りつけ体験や、持ち帰りが可能なミニ短冊工作体験を実施します。工作後には、アンサンブルグループ「アンサンブル・ビバーチェ」（ビオラ、チェロ、フルート）による七夕コンサートを実施します。 学生は、地域イベントの企画と運営を担うことで、交流を通じた地域コミュニティの形成や地域活性化について実践的な学びを深めるとともに、文化財の活用価値の創出に取り組みます。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）7月5日（日）13：00～15：00 13：00～14：00 たなばた工作 14：00～15：00 コンサート 場所 ：東大阪市指定文化財「旧河澄家」 （大阪府東大阪市日下町7丁目6-39、近鉄奈良線「石切駅」から徒歩約20分） 対象 ：3歳以上、未就学児は保護者同伴（参加無料） ※工作は要事前申込、15人定員、先着順。コンサートは予約不要、定員制限なし。 参加予定 ：経営学部峰滝ゼミ 学生13人 参加申込 ：電話または、ホームページのお問い合わせフォームからお申込みください ホームページ：https://kyu-kawazumike.jp/cp-bin/wordpress/plan/kindaikyousai-tanabata2026/ お問合せ ：旧河澄家 TEL（072）984-1640 【旧河澄家】 河澄家は、南北朝時代の応安2年（1369年）に入滅した日下連（くさかむらじ）河澄与市大戸清正に遡り、江戸時代には代々作兵衛を名乗って日下村の庄屋を務めた旧家です。明治時代初期には第19代当主の河澄雄次郎が私財を投じて小学校を設立するなど、地域の発展に貢献しました。住宅は増改築を繰り返しながらも江戸時代初期の様相を残した主屋があり、その西側に数奇屋風書院造りの棲鶴楼（せいかくろう）と呼ばれる奥座敷があります。棲鶴楼は、寛政10年（1798年）に「雨月物語」の作者で知られる上田秋成が訪れた史跡であり、近郷文人たちの文芸サロンとなっていました。 【参加学生コメント】 経営学部経営学科3年 野々山智唯（ののやまさとい）さん 子どもたちと一緒に短冊に願いを書き、楽しんでいただくことを目標に、子どもたちが笑顔になれるようゼミ生一同でイベントを企画しました。今回は持ち帰り用のミニ短冊も制作予定ですので、ご自宅で飾って楽しんでいただければと思います。日本の文化に触れる機会にもなりますので、ぜひご参加ください。 【関連リンク】 経営学部 キャリア・マネジメント学科 教授 峰滝和典（ミネタキカズノリ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/105-minetaki-kazunori.html 経営学部 https://www.kindai.ac.jp/business/