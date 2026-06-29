スポーツ業界大手ノアインドアステージが、そらとぶタクシーと機体メーカーPLANA社へダブル出資！双方に資本参画し、スポーツ×空の移動による新たな「空の経済圏」を創出

そらとぶタクシー株式会社

そらとぶタクシー株式会社（本社：大阪府大阪市住之江区、代表取締役CEO：寳上卓音、以下「当社」）は、インドアテニススクールを全国展開するスポーツ業界大手のノアインドアステージ株式会社（本社：兵庫県姫路市、以下「ノア社」）より出資を受けたことをお知らせいたします。

ノア社は、当社への出資と同時期に、当社が独占して国内展開を進める韓国発でアメリカに拠点を持つeVTOL（電動垂直離着陸機、通称：空飛ぶクルマ）の機体メーカーであるPLANA社にも出資を実施しました。

当社は本出資を契機に、ノア社およびPLANA社と3社で連携し、スポーツと次世代モビリティの融合により新たな「空の経済圏」を創出し、スポーツツーリズムの活性化を目指します。

締結式＠神戸

右から順に：

寳上卓音（そらとぶタクシー代表取締役）

キム・ジェヒョン（PLANA代表取締役）

大西雅之（ノアインドアステージ代表取締役）

寳上和音（そらとぶタクシー代表取締役）

山里真貴（日本コムシンク取締役）

当社は、観光・医療・防災・スポーツなど多岐にわたる領域で、eVTOLを活用した日本国内の「空の移動サービス」の構築を進めています。

プロスポーツ領域に強い顧客基盤と施設運営ノウハウを持つノア社が、運航会社と機体メーカーの双方に対する今回の出資は、スポーツと次世代モビリティを本格的に融合させるための戦略的な一歩となります。

・本案件のポイント- スポーツ業界大手が「空飛ぶクルマ」の運航会社と機体メーカーにダブル出資- スポーツ業界における「移動の非効率」という課題を解決- eVTOLをスポーツ業界に導入し「空の経済圏」を創出する

・3社の役割と強み

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172150/table/5_1_15d5dd22e3f1533043a9bd8a6c91236e.jpg?v=202606290152 ]

・背景

現在、スポーツ業界では、選手・指導者・観客・施設運営者のいずれにとっても、遠方の大会や合宿地へ長時間を要する移動負担が大きな課題となっています。また、都市部と地方ではスポーツ施設や大会へのアクセスに差があり、スポーツ体験の機会にも格差が生まれています。

さらに、富裕層や海外VIPに向けた高付加価値なスポーツ体験、スポーツと観光を組み合わせた新しいサービスの開発余地も大きく残されています。

150kmから500km程度の「ミッシング・ミドル」と呼ばれる中長距離移動を担うeVTOLは、都市と地方、空港と施設、観光地とスポーツ拠点をつなぐ次世代モビリティとして期待されています。

中長距離移動は、従来の車・鉄道・航空・ヘリコプターのいずれでも効率化しきれていない領域で、スポーツ・観光・レジャーとの親和性が非常に高いと考えています。

ノア社は、当社やPLANA社が進める中長距離移動に対応した機体のスペックおよびオペレーションの可能性に着目し、運航会社と機体メーカーの双方への資本参画を決定しました。

当社は、今回の出資を「スポーツ業界から次世代モビリティの事業性と社会実装の可能性に対する強い期待が示されたもの」と受け止めています。

・想定される取り組み

3社の連携により今後、下記のような新しい事業領域を拡大し、消費行動を生み出す「空の経済圏」を創出できると考えます。

スポーツ遠征、地方スポーツ施設へのアクセス、リゾートスポーツ、スポーツツーリズムなどとも高い親和性が期待されます

・スポーツ施設とeVTOLポートの連携

・スポーツ大会、遠征、合宿における空の移動サービス

・選手・チーム・観客向けの新しい移動体験

・法人向けスポーツ福利厚生プラン

・富裕層向けラグジュアリースポーツ体験

・海外VIP向けスポーツツーリズム

・地方スポーツ施設を起点とした地域活性化モデル



・市場へのインパクト

当社はノア社およびPLANA社と連携し、スポーツ業界にeVTOLによる空の移動を導入することで、移動課題の解決にとどまらず、移動そのものが特別な体験価値を持つようになります。

スポーツは、アマチュアからプロスポーツまで競技、観戦、教育、観光需要まで網羅する巨大な市場です。

この領域に、eVTOLによる空の移動が融合することで、移動頻度の増加、体験価値の上昇、地方拠点の再評価など、多面的な経済効果が期待できます。

今回のノア社による当社とPLANA社へのダブル出資は、スポーツ業界が次世代モビリティを単なる未来技術としてではなく、現実の事業機会として捉え始めた重要な一歩であると考えています。

・代表コメント

ノアインドアステージ株式会社

代表取締役社長 大西 雅之

「当社はこれまで、インドアテニススクールの全国展開や選手の支援と育成を通じ、スポーツが持つ価値を届けしてまいりました。その中で、とりわけ選手たちの遠征などにおいて、各大会会場へ移動の負担やその非効率さは、向き合うべき大きな課題であると感じていましたが、やむを得ないものと思っておりました。

今回、優れた運航サービスを構築するそらとぶタクシー様、そして圧倒的な航続距離と静粛性を持つ機体を開発するPLANA様の次世代技術とノウハウが融合することで、単なる移動の効率化を超えた『スポーツ×モビリティ新経済圏』を強力に牽引していけると確信しております。

スポーツの分野のみならず、「移動」そのものを特別な価値へと変える可能性を秘めていますし、両社代表が未来進行形の熱量あるビジョンに賛同し、資本参加できることを大変嬉しく思います。この事業によって、都市と都市がシームレスにつながる未来がまもなく到来することでしょう」

PLANA

代表 キム・ジェヒョン

「PLANAが提供するエアモビリティは、単に新しい空の路を切り拓くことにとどまらず、機体が離着陸する拠点が膨大な地域経済の創出へと繋がっていくでしょう。ヘリコプターと同程度の航続距離を持ち30倍以上静かな運航が可能であるため、ショッピングをはじめ、教育やスポーツ、ビジネスへと連携が広がることが期待されます。」

そらとぶタクシー株式会社

代表取締役CEO 寳上 卓音

「スポーツにおいて、移動はこれまで“ただの手段”でした。

選手は移動によって体力を消耗し、遠征の負担を抱えてきました。しかしこれからは、移動そのものが“素晴らしい体験”になります。

トップ選手は空の移動によって移動時間を短縮し、コンディションを整え、戦略を練りながら会場へ向かうことができます。そして、空から登場するトッププレイヤーは、競技力だけでなく圧倒的なブランディング価値を持つ存在になるはずです。

今回、スポーツ業界大手であるノアインドアステージ様が、運航会社である当社と、機体メーカーであるPLANA社の双方に出資されたことは、スポーツと空の移動が本格的に融合していく大きな一歩だと感じています。

スポーツという人々を熱狂させる領域と、空の移動という新しいインフラが掛け合わさることで、これまでにない新しい価値を創り出せると確信しています。」

【会社概要】

ノアインドアステージ株式会社

所在地：兵庫県姫路市

代表者：代表取締役社長 大西 雅之

事業内容：インドアテニススクール等のスポーツ施設運営

公式サイト：［https://noah-indoorstage.com/］

PLANA

所在地：米国・韓国

代表者：キム・ジェヒョン

事業内容：eVTOLをはじめとする次世代航空機の開発

公式サイト：［https://plana.aero/about-us/］

そらとぶタクシー株式会社

所在地：大阪府大阪市住之江区

代表者：代表取締役CEO 寳上卓音 寳上和音

事業内容：eVTOLを活用した航空運送事業の構築、次世代航空モビリティサービスの企画・開発

【本件に関するお問い合わせ】

会社名：そらとぶタクシー株式会社

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そらとぶタクシー株式会社



メール：ホームページの問い合わせフォームからお問い合わせください

電話：06-4400-3515

公式サイト：https://skytaxi.co.jp/