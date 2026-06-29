【株式会社NIJIN】全国の中学校教員が集結！生徒指導（Control）から、生徒支援（Empowerment）への変革をテーマにした対面イベント『中学校てらすSummit 2026』を8月1日に開催

株式会社NIJIN

教育スタートアップの株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する、全国の中学校の教員がつながり、学び合い、挑戦できるオンラインコミュニティ「中学校てらす」は、生徒指導（Control）から、生徒支援（Empowerment）への変革をテーマに対面セミナーを2026年8月1日東京都港区にて開催いたします。

港区産業復興センターが共催となりイベントを進めています。

イベント詳細・お申し込みURL：https://peatix.com/event/5040399

■ 本イベントの開催の背景

教科担任制による分断、部活動の重い負担、そして高度化・複雑化する生徒指導。

中学校の現場は、日本の公教育の中で最もタフな構造の中にあります。

「ルールを厳格に適用し、力でコントロールする指導」は、一見効率的に見えますが、結果として生徒の依存を生み、不登校やトラブルの温床になり、巡り巡って先生方をさらに多忙にするという「負のループ」を引き起こしています。

だからこそ、今、求められているのは、教員の根性論ではありません。

生徒指導（Control）から、生徒支援（Empowerment）へのシフトです。

今回の『中学校てらす Summit 2026』は、日本の学校組織の構造を内側から変革してきた先生方を迎え、そして、全国各地で、その実践に取り組んできた先生方、そして先生達も交えた濃密な空間で、その具体的なロードマップを共有し、共に考えていく場です。

明日からの職員室で、あなたが一人の「変革のリーダー」として動くための、実践的な作戦会議を開催したいと思い、開催に至りました。

■内容

【日時】

2026年8月1日（土）12:30～16:30

【プログラム】

12:00～ 入場、受付

12:20～ 開催挨拶 中学校てらす 代表 青野

12:30～ プログラム１.

『「学校をごきげんに」～ごきげんな組織が、最高の生徒支援を生む』

ナビゲーター：住田 昌治 氏（元公立学校長 / 学校業務改善アドバイザー）

13:40～ プログラム２.

実践検証：生徒の「変容」プレゼンピッチ大会4分間の奇跡

～力による管理を手放した時、生徒は、学校はどう自走し始めたか～

コメンテーター：住田 昌治 氏 ＆ 森 万喜子 氏 ＆ 浜田 未貴 氏 （カタリバ）

15：20～ プログラム３.

パネルディスカッション

これからの「生徒支援」を考える座談会職員室をアップデートせよ！

～生徒支援を文化にするための公開作戦会議～

登壇者：住田 昌治 氏 × 森 万喜子 氏 × 浜田 未貴 氏 （カタリバ）× 中学校てらす運営メンバー

司会進行：青野

16:10～16:30振り返り＆エンディング

17:30～懇親会開始（希望者のみ）最大20名まで

※ご希望の方は、懇親会参加チケットをお申込みください

■ 本セミナーの見どころ

管理職として、様々な学校を改革してきた住田先生、森先生をお招きし、「新時代の生徒指導の在り方」を参加者と共に考えていきます。

座談会では、全国の中高生とともに「ルールメイキング」に携わるカタリバさんから浜田様も加わり、

中学校てらすのコンセプトでもある、「中学校をもっと自由に、もっと楽しく」を実現していくために生徒指導はどうあるべきか。生徒支援への変革していくためには何をすべきかを考える1日にしていきます。

登壇講師プロフィール

■住田 昌治 先生（すみた まさはる）

元公立学校長 / 学校業務改善アドバイザー

1958年京都生まれ、島根育ち。玉川大学卒業後、横浜市の小学校に７校42年勤務し、その間、副校長を３年、校長を12年勤める。2022年度より現職。副校長、校長時代にユネスコスクール、ESDに取り組み、元気な学校づくりで注目されるようになり、「カラフルな学校づくり」（学文社、2019）出版後は、全国から講演依頼や原稿執筆依頼が相次ぎ、型破りな校長として全国を飛び回る日々を送る。

著書：「『任せる』マネジメント」（学陽書房、2021）、「若手が育つ指示ゼロ学校づくり」（明治図書出版、2022）、「できるミドルリーダーの育て方」（学陽書房、2022）、「校長先生、幸せですか？」（教育開発研究所、2023）

■森 万喜子（もり・まきこ）先生

元北海道公立中学校校長

北海道生まれ。北海道教育大学特別教科教員養成課程卒業後、千葉県千葉市、北海道小樽市で美術教員として中学校で勤務。教頭職を７年務めた後、２校で校長を務め、2023年３月に定年退職。前例踏襲や同調圧力が大嫌いで、校長時代は「こっちのやり方のほうがいいんじゃない？」と思いついたら、後先かまわず突き進み、学校改革を進めた。「ブルドーザーまきこ」との異名をもつ。

略歴：現在は、執筆活動や全国での講演の他、文部科学省学校DX戦略アドバイザー（2023～）、文部科学省CSマイスター（2024～）、青森県教育改革有識者会議副議長として活躍中。

著書：日本教育新聞 月刊教職研修 みんなの教育技術 週刊教育資料等に執筆

教育以外では猫山たび子というふざけた名前で北海道新聞等でコラム執筆

書籍 2021 ９月 学校と社会をつなぐ！（学事出版）

2022 ３月 校長の挑戦（教育開発研究所）

単著 2024 １月 『子どもが主語の学校にようこそ』出版

2025 １２月 不登校をテーマに共著出版予定

■浜田 未貴（はまだ みき）

認定NPO法人カタリバ 「みんなのルールメイキング」職員

1993年、東京都生まれ。修士（教育学）

学部生時代に選挙権年齢引き下げの議論がおきたことをきっかけに、主権者教育の活動に携わるようになる。大学院での研究を経て、主権者教育団体の理事を務めつつ、民間の人事コンサルティング会社に勤務。その後、「みんなで辛いことに耐える社会より、自分たちの環境を自分たちで変えていこうと思える人を増やしたい。」という想いが高まり、学校という子どもにとって身近な社会におけるルールメイキングの事業に取り組んでいた認定NPO法人カタリバへ転職。現在は、自治体との連携やルールメイキング活動のコーディネート、研修講師などを担当している。

■イベント概要

イベント名：『中学校てらす Summit 2026』 生徒指導（Control）から、生徒支援（Empowerment）への変革

日時：2026年８月１日（土）12：30～17：30

形式：対面セミナー

場所：港区産業復興センター

対象：中学校教諭、教育関係者、中高生、教育に関心のある方

参加費：2,000円・早割1,500円・授業てらす会員無料

主催：中学校てらす（株式会社NIJIN）

詳細・申込方法：Peatixページ（https://peatix.com/event/5040399）よりお申し込みください。

中学校てらすHP：https://msterrace.nijin.co.jp/中学校てらす

全国の中学校をHAPPYに。私たちには同じような想いを持った仲間がいます。今、全国の想いを持った教育者が繋がり、学び合い、議論し、行動するためにこのサロンはあなたの力になります。全ての生徒と教師が『幸せな中学校の在り方』についてALL JAPANで探究すし、全国の中学校をHAPPYにすることが本サロンの目的です。

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

社名 ：株式会社NIJIN

所在地 ：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者 ：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://nijin.co.jp/