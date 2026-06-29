BtoB-ECで「担当者が辞めるとログインできない」問題を解説｜複数担当者ログインの必要性を公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353388/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（東京都品川区、代表取締役：堀川治）は、BtoB-EC（企業間取引のECサイト）における「複数担当者ログイン（法人サブアカウント）」の必要性を解説する記事を、自社ブログで公開しました。
BtoB-ECの多くは「1社につき1つのログインアカウント」で運用されています。
しかし、法人取引は複数の担当者が関わり、担当者は異動・退職します。
1アカウント運用では、発注担当者が退職するとログイン情報が失われ、過去の取引履歴も確認できなくなる、といった事態が起こります。
1つのIDを複数人で使い回せば、退職者のアクセスが残り続けるセキュリティリスクも生じます。
本記事では、こうした1社1アカウント運用の限界を整理し、複数担当者ログイン（法人サブアカウント）によって、会社単位での注文履歴共有・担当者の追加と無効化・権限管理を実現し、担当者が変わっても受注業務を止めない仕組みを解説しています。
【公開記事】
BtoB-ECで複数担当者ログインはなぜ必要か｜法人サブアカウントで受注業務を止めない方法
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-multi-user-login/
【会社概要】
株式会社サンクユー
所在地：東京都品川区小山4-14-3 502
代表者：代表取締役 堀川 治
事業内容：BtoB-EC構築、Web制作、サイト保守
URL：https://www.thank-u.net/
当社は、製造業・卸売業・商社のBtoB-EC構築を得意とするWeb制作会社です。
FAX・電話・Excelによる受注業務のデジタル化、複雑な取引先別価格や掛売りに対応した受発注システムの構築を数多く手がけてきました。
「ECを入れたものの自社の取引実態に合わない」といった課題に対し、業務構造を踏まえた設計から支援できることを強みとしています。
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（東京都品川区、代表取締役：堀川治）は、BtoB-EC（企業間取引のECサイト）における「複数担当者ログイン（法人サブアカウント）」の必要性を解説する記事を、自社ブログで公開しました。
BtoB-ECの多くは「1社につき1つのログインアカウント」で運用されています。
しかし、法人取引は複数の担当者が関わり、担当者は異動・退職します。
1アカウント運用では、発注担当者が退職するとログイン情報が失われ、過去の取引履歴も確認できなくなる、といった事態が起こります。
1つのIDを複数人で使い回せば、退職者のアクセスが残り続けるセキュリティリスクも生じます。
本記事では、こうした1社1アカウント運用の限界を整理し、複数担当者ログイン（法人サブアカウント）によって、会社単位での注文履歴共有・担当者の追加と無効化・権限管理を実現し、担当者が変わっても受注業務を止めない仕組みを解説しています。
【公開記事】
BtoB-ECで複数担当者ログインはなぜ必要か｜法人サブアカウントで受注業務を止めない方法
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-multi-user-login/
【会社概要】
株式会社サンクユー
所在地：東京都品川区小山4-14-3 502
代表者：代表取締役 堀川 治
事業内容：BtoB-EC構築、Web制作、サイト保守
URL：https://www.thank-u.net/
当社は、製造業・卸売業・商社のBtoB-EC構築を得意とするWeb制作会社です。
FAX・電話・Excelによる受注業務のデジタル化、複雑な取引先別価格や掛売りに対応した受発注システムの構築を数多く手がけてきました。
「ECを入れたものの自社の取引実態に合わない」といった課題に対し、業務構造を踏まえた設計から支援できることを強みとしています。
配信元企業：株式会社サンクユー
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